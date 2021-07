Omofobia: Renzi, 'dalla Ferragni superficialità e qualunquismo'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Noi siamo sotto attacco da parte degli influencer, come Chiara Ferragni, che dice: “cari politici fate schifo”, con un messaggio imbarazzante per superficialità e qualunquismo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Io credo che si debba tornare a dare dignità alla politica. E anche se dovessi rimanere l’ultimo a combattere per questo, lo farei a testa alta. Il populismo ha già fatto troppi danni a questo Paese", prosegue Renzi.

"Amici, io non ho paura di niente e di nessuno. Abbiamo mandato a casa un Governo che faceva della popolarità il proprio punto di forza, spiegando che in politica non bisogna essere popolari ma bisogna essere competenti. Possono odiarmi quanto vogliono, io faccio ciò che penso sia utile al Paese. Le leggi si fanno studiando le carte, non prendendo i like", aggiunge il leader di Iv.