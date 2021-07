Musica: Rovazzi, ''La mia felicità' fotografa ciò che viviamo senza scadere nel dramma'** (2)

(Adnkronos) - "L'idea del personaggio di Dru proviene dall'idea di un film che avevo scritto pre quarantena -racconta Rovazzi- In realtà doveva essere aliena, ci sono dei riferimenti al mondo dei Gremlins, doveva intenerire e anche esprimere una po' di preoccupazione, come se fosse sempre in pericolo. Sonon molto soddisfatto del risultato".

E sulla trama del video, che gravita attorno al concetto salvifico di felicità, prezioso talismano che a volte ci viene sottratto, e la cui missione dei protagonisti è proprio di ristabilirla riportando l'equilibrio sulla Terra, l'eclettico artista dice: "A me piace contestualizzare i miei pezzi e fare una sorta di cartolina di quello che stiamo vivendo. Secondo me, l'idea di 'rimettere le cose a posto' era molto collegato a ciò che ora viviamo. Io sono contento del risultato, anche perché è un attimo scadere nel dramma diventando troppo scuri, invece siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento per una storia che in realtà diverte ed è leggera".