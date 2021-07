Musica: arriva proposta M5S per riconoscere figura professionale Dj

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "La mancata riapertura delle discoteche relega i Disc Jockey (Dj) ad una delle categorie più penalizzate. Su queste figure, molte delle quali sono a tutti gli effetti artisti professionisti, già gravava l'assenza di un inquadramento giuridico, che di fatto ha comportato l'impossibilità di introdurre sussidi pubblici specifici per mitigare gli effetti negativi della pandemia. È arrivato dunque il momento di riconoscere lo status e l'attività di Dj, introducendo le adeguate tutele lavorative in modo anche da favorire il rispetto della legalità nell'organizzazione di eventi e di impedire pratiche di concorrenza sleale". Lo dichiara Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, che oggi ha depositato una proposta di legge per il riconoscimento della qualifica professionale di Dj.

"Questa proposta di legge - prosegue - individua come requisiti per l'iscrizione al registro una rinomata esperienza nel settore o un diploma di formazione. Punta a istituire presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un registro dei Disc Jockey professionisti, che consentirà il riconoscimento della categoria ma che non impedirà l'esercizio della professione a chi non volesse iscriversi".

"Su questo terreno l'Italia è indietro rispetto a Paesi vicini come Germania, Spagna, Svizzera, Olanda, ove il settore del clubbing ha trovato una sua identità e dignità professionale e dove tra l'altro è frequente la 'fuga' dei nostri Dj per vedersi riconosciuti i giusti diritti: un intervento legislativo è diventato improcrastinabile", conclude Vacca.