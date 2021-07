Milano: assessore Lombardia, 'per traffico illecito rifiuti serve black list'

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio le Forze dell'ordine e la Magistratura che attraverso controlli attenti sul territorio sono riusciti ad individuare oggi un altro caso di traffico illecito di rifiuti. Le indagini dimostrano come nel campo degli illeciti ambientali ci siano figure che tendono a ripetere in modo seriale comportamenti illegali". E' quanto afferma l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. "Ribadisco come già proposto lo scorso anno, che sarebbe opportuno poter disporre di una black list di soggetti che hanno tenuto comportamenti illegali, affinché gli organi competenti per le autorizzazioni amministrative possano tenerne adeguatamente conto", aggiunge.