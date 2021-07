Migranti: Rampelli, 'Ue si volta da altra parte, Governo silente e clandestini ci invadono'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “In poche ore una raffica di sbarchi, circa 500 migranti, sull’Isola di Lampedusa. Nel frattempo la Ong Ocean Viking con a bordo 572 immigrati, soccorsi in acque libiche, chiede un attracco di sbarco per i naufraghi. Si ripete la cantilena del ‘porto sicuro’, con il portavoce della Commissione europea che fa sapere che la responsabilità degli Stati membri ‘dipende dalla posizione della nave’ e ‘ovviamente ci aspettiamo che i Paesi membri rispettino i diritti umani in tutte le circostanze’. L’emergenza sbarchi nel Mediterraneo centrale non può essere un problema circoscritto all’Italia, ed è raccapricciante che l’Europa si volti dall’altra parte e che il Governo Draghi rimanga silente mentre le nostre coste vengono invase da clandestini mettendo a rischio sicurezza territoriale e sanitaria”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.