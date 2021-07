Giustizia: Salvini, 'ddl Zan e ius soli mettono a rischio governo, no i referendum'**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "La campagna referendaria mette a rischio il governo? E' il contrario, chi insiste sul ddl Zan mette a rischio il governo, chi insiste sullo ius soli mette a rischio il governo, chi raccoglie le firme per la giustizia, invece, rafforza il governo, perché i temi dei referendum non sono al centro del progetto di riforma della giustizia in Parlamento". Così Matteo Salvini, ospite dell'Aria che tira, su La7 sul tema dei referendum Lega-radicali.