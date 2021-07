Centrodestra: Lupi, 'domani assemblea Noi con l'Italia con Berlusconi e Salvini'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “L’unità del centrodestra, partito unico o federazione, le Amministrative, il rapporto con il Governo Draghi e con l’Europa, referendum e riforma della giustizia, elezioni politiche. Sono questi i temi della prossima assemblea nazionale di Noi con L’Italia. Vogliamo rafforzare il ruolo del centro nel centrodestra, perché non esiste possibilità di Governo se non con una componente moderata e cattolica-liberale forte. Il nostro obiettivo è contaminare la politica italiana con i valori della grande cultura istituzionale del Partito popolare europeo”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, annunciando l’assemblea nazionale di domani (Teatro Quirino 10,30-13.00) alla quale parteciperanno, tra gli altri, Silvio Berlusconi in collegamento, Matteo Salvini e Antonio Tajani.