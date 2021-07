Alimenti: Nestlé al vertice di Atni, 'per qualità e impegno contro malnutrizione'

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Nestlé ha raggiunto anche in questa edizione la prima posizione nella classifica dell’Access To Nutrition Initiative (ATNI) Global Index che valuta i 25 maggiori produttori di alimenti e bevande al mondo in base al loro contributo nella lotta alla malnutrizione, alla policy, alle pratiche e ai prodotti realizzati per rispondere alle diverse forme di malnutrizione sotto il profilo nutrizionale. Nestlé aveva raggiunto i vertici della classifica anche dell'ultimo ATNI Global Index nel 2018: da allora il Gruppo ha ulteriormente migliorato il punteggio sulla qualità nutrizionale del proprio portafoglio, rispondendo alla sua missione di essere leader in nutrizione, salute e benessere.

ATNI -- Access to Nutrition Index ha anche riconosciuto la forte strategia di governance e nutrizione dell’azienda, in particolare: "l’impegno per rendere fruibile cibo nutriente a tutte le persone, indipendentemente dai livelli di reddito: ad esempio tramite l’implementazione dei prodotti con vitamine e minerali per affrontare le carenze nutrizionali dove necessario, una strategia ben strutturata per contrastare l'obesità e le malattie croniche legate a un’alimentazione non in linea con le linee guida internazionali: ad esempio riducendo la quantità di sodio e zucchero nelle ricette, il sostegno e l’aderenza al marketing responsabile rivolto ai bambini, il supporto agli impegni governativi per combattere tutte le forme di malnutrizione, il reporting trasparente dei nostri risultati rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", si legge in una nota.

Rob Cameron, Global Head of Public Affairs di Nestlé, commenta: "In tutto il mondo le persone stanno lottando per accedere a cibi nutrienti. Il nostro obiettivo è offrire cibo e bevande che fanno bene alle persone e al pianeta. Siamo orgogliosi del riconoscimento da ATNI e lo prendiamo come un incoraggiamento a continuare il nostro lavoro per migliorare la nutrizione e supportare la buona salute. Le aziende hanno infatti un ruolo cruciale da svolgere nell'affrontare le sfide nutrizionali globali". Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé Italia e Malta, conferma l’importanza del risultato ottenuto nell'ultimo ATNI Global Index che “testimonia il nostro impegno a 360° per garantire i migliori prodotti sotto il profilo non solo organolettico ma anche nutrizionale. Da anni siamo impegnati nel ridurre il contenuto di grassi e zuccheri nei nostri alimenti e nell’implementare la presenza di fibre integrali e di vitamine in modo da favorire un’alimentazione salutare, basata su scelte profilate e consapevoli. La malnutrizione, in tutte le sue forme, sia per eccesso sia per difetto, è una sfida globale molto seria con molteplici cause. C’è ancora tantissimo da fare per affrontare questo tema e riteniamo che le dimensioni e l’impegno della nostra azienda ci permettano di dare un contributo significativo alla salute e al benessere delle comunità e dei consumatori”.