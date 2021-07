Premio Carducci: Mancinelli, Bertoni e Deidier i finalisti della 65edizione (2)

(Lucca) - La cerimonia finale in piazza Duomo sarà come sempre un evento. "La poesia tornerà a dialogare con la danza, con il canto e naturalmente con la scultura di cui Pietrasanta è la capitale mondiale. Il tema della rinascita prenderà il posto finalmente del buio, del silenzio e del dolore dei mesi che speriamo esserci lasciati alle spalle - ha anticipato Cipriani - Ci sarà spazio per giovani artisti emergenti e per i poeti dilettanti che abbiamo coinvolto attraverso una selezione fuori concorso. Avranno l’opportunità di leggere le loro opere di fronte al pubblico e ai finalisti. La poesia appartiene a tutti. È un canale espressivo che non deve avere limiti ed è lo strumento giusto per collegare Carducci al territorio".

L'intera giornata del 27 luglio sarà nel segno di Carducci con la cerimonia di premiazione del concorso dedicato alle scuole alla sua casa museo a Valdicastello recentemente restaurata ed entrata a far parte delle Case della Memoria accompagnata dalla deposizione di una corona al suo busto.