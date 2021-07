Omofobia: Faraone, 'ora c'è testo corretto' -per dem Mirabelli 'identità genere importante'**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Il presidente Ostellari ha proposto un testo corretto, direzione giusta, non era scontato quando abbiamo iniziato". Lo avrebbe detto Davide Faraone (Iv), intervenendo al tavolo sul ddl Zan in corso al Senato. "Abbiamo un presidente che ha fatto un passo avanti e le altre forze si devono assumere responsabilità per i passi che non faranno", avrebbe aggiunto il renziano.

Per il dem Mirabelli, il leghista Romeo, che ha proposto uno slittamento del voto di 24 ore, "merita una risposta", ma "l'identità di genere è importante", sottolinea il dem. La capogruppo di Fi, Anna Maria Bernini chiede intanto di rinviare sul voto, coinvolgendo la prossima capigruppo sul calendario.