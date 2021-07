Milano: Bolognini (Lega), 'bene Bernardo, ci aiuterà a riprendere città'

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto e contento per la scelta di Luca Bernardo come candidato sindaco del centrodestra a Milano, è una persona che conosco da anni e che stimo molto, esattamente come tanti altri milanesi". Lo dice Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. Bernardo, aggiunge, è "una personalità su cui c’è un’ampia convergenza della società civile milanese e che ha già raccolto, in poche ore, la disponibilità di tantissime persone a collaborare per il programma e per il rilancio della città. Una scelta davvero importante e di spessore, che permetterà al centrodestra di riprendere Milano”.