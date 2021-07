Italia-Spagna in campo alle 21 - La diretta

(Adnkronos) - Italia-Spagna, ci siamo. Alle 21 a Wembley si gioca la prima semifinale di Euro 2020 (la seconda, domani, vedrà l'Inghilterra opposta alla Danimarca). Il pullman degli azzurri è arrivato allo stadio e, a un'ora dal fischio d'inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali. Per l'Italia un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Belgio: fuori l'infortunato Spinazzola, dentro Emerson. Nella Spagna la sorpresa è l'esclusione di Morata, che parte dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Spagna: Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal.

Per omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate, nella playlist utilizzata per il riscaldamento.