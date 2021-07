Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Al via alla Camera il vertice del centrodestra per chiudere sui nomi delle candidature per le elezioni comunali, a partire da Milano, dove appare probabile l'investitura del 'civico' Luca Bernardo, primario di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli. Negli uffici della Lega della Camera sono riuniti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con loro i rappresentanti dei partiti centristi.