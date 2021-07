Centrodestra, Gelmini "Partito unico sarà il progetto del 2023"

ROMA (ITALPRESS) - "Come ha detto Berlusconi, il partito unico sarà il progetto del 2023, intanto c'è grande bisogno di presidiare la destra come stanno facendo Salvini e Meloni ma anche l'area più centrista e moderata, su questo Forza Italia ha molto filo da tessere". Così Mariastella Gelmini, ministra per gli affari regionali e le autonomie intervistata a "24 Mattino" su Radio 24. "La forza della nostra area politica del centrodestra è la pluralità di posizionamenti, abbiamo tanti valori in comune ma ogni partito esprime una sua specificità. Il Presidente Berlusconi come sempre anticipa i tempi ed è un precursore della possibilità di un nuovo Centrodestra Repubblicano, gli alleati ad oggi non hanno dato ancora risposte positive ma nel frattempo Forza Italia che è stata la prima a chiedere la nascita di un governo nazionale con Draghi Premier, va avanti con la sua connotazione liberale, popolare ed europeista", ha aggiunto la ministra Gelmini. (ITALPRESS). cga/sat/red 06-Lug-21 10:42