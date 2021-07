Aqp: in 2020 più che raddoppiata produzione elettricità da rinnovabili (2)

(Adnkronos) - "La sostenibilità deve toccare tutti gli ambiti della vita di un’azienda e va oltre l’aspetto ambientale per abbracciare anche quello sociale e culturale. Abbiamo voluto dare un taglio innovativo, emozionale e divulgativo alla presentazione del Report appellandoci alla storia di quest’azienda per illustrare gli importanti risultati raggiunti nel 2020 per la collettività. Un risultato corale reso possibile anche grazie alla sinergia con il territorio e in particolare con il nostro azionista che ringrazio per il sostegno e la fiducia", sottolinea Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese.

"Il raddoppio della produzione di energia da fonti rinnovabili - rileva - è solo uno degli importanti obiettivi raggiunti nel corso dell’anno della Pandemia per garantire al territorio e alla comunità un servizio di qualità. Con lo stesso spirito dei nostri padri, importanti sfide ci attendono per il futuro che sono sicuro che sapremo cogliere grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti: le nostre persone, i nostri partner, le Istituzioni e la comunità tutta".

La collaborazione di Acquedotto Pugliese con La Dramaturgie è inserita nell’ambito di un progetto di arti performative co-finanziate dal Programma Europa Creativa dell’UE di cui l’associazione è partner che pone al centro la questione della sostenibilità ambientale delle produzioni artistiche e viene accompagnata da esperti ambientali. Dal 26 al 28 luglio, la compagnia terrà nella sede storica di Aqp, con ingresso gratuito, tre repliche della commedia teatrale Freetime. In questo modo Aqp simbolicamente contribuisce a sostenere il settore dello spettacolo e della cultura, duramente colpito dalla Pandemia.