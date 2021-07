Anche in Vietnam è scoppiata la mania delle criptovalute

Anche il Vietnam, dopo la proposta della Borsa delle Filippine, fa partire una sperimentazione per integrare le criptovalute all’interno della propria economia.

“Il programma pilota – spiega Gianluca Grossi di Criptovaluta.it, che per primi hanno lanciato la notizia in Italia - sarà lanciato a breve, con la Banca Centrale del Vietnam (SBV) che dovrà individuare, sempre per conto del governo, i punti di forza e di debolezza di questa tecnologia, in particolare nel collegamento a un’economia di buone prospettive come quella vietnamita”.

Una economia decisamente frizzante, nonostante il Paese conti solamente 98 milioni abitanti, ma con un piano di sviluppo caldamente voluto dal primo ministro Pham Minh Chinh, che tramite un’ordinanza ha deciso di puntare sull’innovazione, attraverso AI, big data ed ovviamente le criptovalute.

Nelle Filippine intanto la borsa centrale di Manila, la PSE, si candida a diventare exchange ufficiale del paese.

“Il paese asiatico – prosegue Grossi - sarà il primo al mondo a fondere un mercato dove vengono scambiate azioni e quote di fondi con un exchange ufficiale, dove si potranno comprare e vendere Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute. Un impegno, da parte di PSE, assolutamente inimmaginabile in Europa, dove pur qualcosa ha iniziato a muoversi in Germania con la Deutsche Börse che ha acquisito un importante intermediario svizzero attivo proprio nel campo delle criptovalute”.

Eppure le autorità nazionali, finanziarie e non, hanno un rapporto di amore e odio con Bitcoin proprio per le sue caratteristiche tecnologiche.

"Il protocollo stesso impedisce che qualcuno, anche ai piani alti della finanza, possa controllarne la gestione. L'eventuale creazione di un exchange interno alla borsa di Manila sarebbe il segno della resa dei mercati regolamentati, che potrebbero iniziare a considerarlo, finalmente, come un comunissimo asset finanziario. Così come si scambiano titoli che rappresentano oro, materiali preziosi, petrolio ma anche soft commodities, ovvero derrate alimentari, Bitcoin entrerà a far parte di una borsa valori in forma pura e senza l'intermediazione di ETF o di fondi privati", spiega l’analista di Critpotvaluta.it

Una mossa del genere, anche se da parte di uno scambio dai volumi relativamente poco importanti, potrebbe innescare un effetto a cascata e arrivare fino in Europa?

"E’ difficile che le borse europee, almeno per adesso, pensino di permettere le negoziazioni su Bitcoin in modo diretto. Il mercato è in realtà, almeno in Europa, già strutturato anche per chi ha esigenze puramente finanziarie. E con le authority finanziarie europee che continuano a trattare le criptovalute come una sorta di ospite indesiderato, è difficile che in ambito UE ci sia qualche passo in avanti, almeno per ora", aggiunge Grossi.

C’è da sottolineare che seppur i Bitcoin e le criptovalute vengano catalogate come categorie di asset ad altissimo rischio, complice anche una forte crescita di valore negli ultimi 12 mesi, questi sono finiti in moltissimi portafogli anche dei piccoli e piccolissimi risparmiatori.

“I prodotti finanziari, dai CFD ai fondi che replicano il prezzo di BTC, sono già ampiamente disponibili anche per quel pubblico tecnologicamente conservatore che però non vuole privarsi dell'opportunità di investire su un asset dal prezzo sicuramente vivace. Chissà se un giorno potremo comprare e venderlo anche a Piazza Affari. Certo è che la CONSOB, tramite il Presidente Savona, ha più volte attaccato l'intero comparto definendolo ‘mina vagante e piramide di bit’, definizioni laconiche che non lasciano ben sperare gli appassionati italiani”, conclude Grossi.