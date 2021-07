Twitter affronta tre inchieste in India

La polizia in India ha registrato tre nuovi casi di accuse contro Twitter Inc per aver presumibilmente ferito i sentimenti e promosso la pornografia infantile, segnando un'escalation nella fila tra l'azienda statunitense e le autorità indiane: lo racconta la Reuters. La polizia negli stati di Uttar Pradesh e Madhya Pradesh ha indicato il capo di Twitter India Manish Maheshwari nei reclami dopo che le regioni politicamente sensibili sono state rappresentate fuori da una mappa dell'India sul suo sito web di cura.

Alla fine di martedì, la polizia della capitale Nuova Delhi ha detto in una dichiarazione di aver registrato un caso contro Twitter per "disponibilità di abusi sessuali su minori e materiale pedopornografico" sulla sua piattaforma. Twitter non ha commentato tutti i casi ma nel caso di Nuova Delhi, Twitter ha detto che ha una politica di tolleranza zero per lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Intanto Twitter affronta un incubo di pubbliche relazioni e un contraccolpo da parte del governo federale del primo ministro Narendra Modi, che nelle ultime settimane lo ha ripetutamente criticato per non aver rispettato una nuova serie di regole IT. La bagarre, unita al malcontento per il controllo normativo di altre aziende tecnologiche statunitensi come WhatsApp e Amazon, ha sconvolto l'ambiente di business in un mercato chiave per la crescita, tanto che alcune aziende stanno ripensando i piani di espansione. Le ultime denunce contro Twitter sono state innescate a seguito di un tumulto sui social media dopo che una mappa sulla pagina delle carriere di Twitter ha mostrato Jammu e Kashmir, rivendicato sia dall'India che dal Pakistan, così come l'enclave buddista di Ladakh, fuori dall'India. A partire da martedì, la mappa non era più visibile sul suo sito. "Questo ha ferito i miei sentimenti e quelli del popolo indiano", Praveen Bhati, un leader di un gruppo indù di linea dura Bajrang Dal in Uttar Pradesh, ha detto nella denuncia. L'ha anche definito un atto di tradimento.

Il caso di pornografia infantile a Nuova Delhi è stato registrato dopo che la Commissione nazionale indiana per la protezione dei diritti dei bambini ha scritto alla polizia dicendo di aver ricevuto una denuncia per minacce online contro una ragazza minorenne, e ha trovato materiale pornografico su Twitter, secondo una lettera scritta dal gruppo per i diritti alla polizia.

I casi sono destinati ad amplificare i problemi di Twitter in India. Il ministro della tecnologia Ravi Shankar Prasad ha criticato Twitter per il suo mancato rispetto delle regole IT nelle ultime settimane, che sono entrate in vigore a maggio.