Tv: la coppia Rebeca e Wolf vince la prima edizione di 'Love Island Italia'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Alla fine a vincere è stato l’amore. Si è conclusa ieri sera la prima edizione del dating reality interattivo 'Love Island Italia', condotto da Giulia De Lellis, che in finale ha visto trionfare la coppia formata da Rebeca e Wolf. I due lovers hanno conquistato il pubblico da casa chiamato a votare la coppia preferita e quella che ha dimostrato sentimenti più sinceri, attraverso l’App ufficiale del programma.

Oltre ad aver vinto in amore e nel gioco, Rebeca e Wolf si sono aggiudicati il montepremi di 20.000 euro in gettoni d'oro che hanno deciso di dividere equamente, segno della volontà di entrambi di proseguire la conoscenza l’uno dell'altra e alimentare i sentimenti che li legano, anche fuori dalla villa di Gran Canaria. Ma non solo. Grazie a Meetic, avranno la possibilità di vivere nuove intense emozioni partendo per un viaggio all’insegna dell’amore. La prima edizione del dating reality interattivo, prodotto da Fremantle per Discovery Italia - disponibile su discovery+ - si è conclusa con la vittoria dell'amore, ma non solo: il programma si è confermato di puntata in puntata come il titolo più visto in piattaforma registrando anche straordinari risultati anche su tutte le piattaforme social.

Con 1.100.000 interazioni Love Island Italia è stato il vero e proprio fenomeno dell'estate del gruppo Discovery posizionandosi nella Top 10 dei programmi più social in Italia. Su Facebook, Instagram e Twitter ha raggiunto complessivamente oltre 21.000.000 di utenti, ha registrato 5.000.000 di visualizzazioni e oltre 40.000.000 di impressions su YouTube. Su TikTok registrate 36.000.000 di visualizzazioni e 480.000 interazioni. Si contano oltre 90.000 download dell’App ufficiale e più di 130.000 voti ricevuti sui sondaggi. Tutte le puntate e i contenuti extra sono sempre disponibili su discovery+.