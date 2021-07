Tra legaltech e sostenibilità

La figura dell’avvocato scomparirà? Ovviamente no, ma sarà indispensabile che si cambi pelle e ci si adatti ad un nuovo mondo, sempre più globalizzato e iper-connesso. E non possiamo pensare che il settore legale possa sottrarsi all’innovazione che, anche prima del Covid-19, stava facendo il suo ingresso nel sistema giudiziario.

La chiusura (solo fisica) dei tribunali per contenere la diffusione del Coronavirus, a marzo 2020, non ha fatto altro che accentuare notevolmente un processo che, in realtà, era già in atto da qualche tempo. Nel corso dei mesi dell’emergenza è diventato prassi fare ricorso ai processi telematici anche se, dobbiamo ammetterlo, non sono mancate alcune difficoltà per la poca propensione all’uso abituale di strumenti adeguati o per la predisposizione alle competenze digitali.

Più di 20 anni fa, l’autorevole giurista inglese Richard Susskind predisse che “saranno maggiori i cambiamenti cui assisteremo nei prossimi 20 anni rispetto a quelli avvenuti negli ultimi due secoli. I tribunali online verranno introdotti prima di quanto si possa pensare, anche se inizialmente solo per cause di valore modesto”. Questo scenario, anche a causa dell’emergenza sanitaria, è diventato ormai una realtà.

La tecnologia può fare la differenza anche nel nostro settore, sia nei processi telematici, con la possibilità già attuale di svolgere attività online (ad esempio: consultare i fascicoli, di comunicare con gli uffici giudiziari o pagare i tributi), sia per facilitare la relazione tra cliente ed avvocato, soprattutto in caso di distanziamento sociale,

Digitalizzare uno studio legale, però, non significa semplicemente far lavorare gli avvocati in smart working, “incontrare” i clienti in video-conferenza o fare le udienze online. Significa mettere in atto una serie di azioni che andranno a disegnare l’avvocato del futuro.

Rimane – e rimarrà per sempre – indispensabile costruire rapporti di fiducia ma soprattutto saper restare essere al fianco dei clienti (virtualmente o fisicamente), soprattutto in un momento complicato e ricco di incertezze come è quello attuale, mettendo a disposizione competenze multidisciplinari per fornire una consulenza rapida, puntuale e sempre aggiornata.

Sostenibilità e tecnologia saranno le parole chiave che descriveranno il settore legale nei prossimi anni. La tecnologia, lo abbiamo visto negli ultimi mesi, ci ha permesso di continuare a lavorare e di gestire, in modo automatizzato ed efficiente, gli adempimenti normativi e, più in generale, le attività che caratterizzano il lavoro di ogni studio legale.

La sostenibilità – ambientale, economica e legata al benessere delle persone – è (e diventerà) uno dei pilastri delle politiche di organizzazione e sviluppo degli studi legali e delle aziende in generale. Non potremo più permetterci di non tenere in considerazione il benessere, le diversità e l’impatto ambientale di ogni azione quotidiana, nella vita privata e nel lavoro.

Siamo chiamati a mettere in atto una vera e propria rivoluzione che richiederà, da un lato, maggiori investimenti in ambito digitale e tecnologico (pensiamo ai nuovi strumenti e alle infrastrutture necessarie), ma che, dall’altro, garantirà uno scambio di informazioni ed esperienze più rapido ed immediato. Pensiamo, ad esempio, al supporto (ma anche alle sfide) che deriveranno dall’Intelligenza Artificiale o dai Big Data. Insomma dovremo affrontare sfide che implicano competenze “allargate”, anche in un’accezione prettamente culturale, utili a guidare le nostre azioni e quelle dei nostri Clienti.

Emergerà un mondo giuridico profondamente diverso da quello attuale e per partecipare ai progressi in atto bisogna anche avere il coraggio di cambiare. Non possiamo farci trovare impreparati. Il futuro è appena cominciato.