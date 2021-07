Roma: Michetti, 'trasporti da incubo verso Ostia e Castel Porziano, solo 5 treni superstiti'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Trasporti da incubo anche ieri sulla Roma-Lido, dove i cittadini che volevano raggiungere il mare hanno dovuto fare i conti con attese infinite e resse inverosimili, con il termometro che segnava 40 gradi. Sono infatti soltanto cinque i treni superstiti, 28 chilometri da percorrere e ben tredici fermate”. Lo dice in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra.

“Le spiagge di Ostia e Castel Porziano - aggiunge - sono un patrimonio di Roma che bisogna valorizzare e rendere pienamente fruibili. Sono assurde le immagini di ordinaria follia viste in questo weekend: la Roma-Lido ridotta in condizioni disastrose, persone ammassate, condizionatori in tilt ed enormi rischi per la sicurezza. Ed insopportabili sono rimpalli di responsabilità”.

“I servizi - dice ancora Michetti - devono essere potenziati e incentivati per dare risposte ad un territorio estremamente vasto e per far in modo che la Capitale risponda ad una delle sue tante vocazioni finora non espresse a pieno: il turismo estivo”. “Ostia e le aree interne - conclude - sono parte integrante di Roma Capitale, con un patrimonio unico al mondo dal punto di vista storico, artistico e culturale. Vorrei un’Amministrazione pubblica che renda più efficenti, ampli e curi la mobilità nei luoghi d’interesse, anziché tagliare i collegamenti”.