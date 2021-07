Robinhood ha perso una freccia per il suo arco

Robinhood Financial LLC pagherà una sanzione record di 70 milioni di dollari per far archiviare le accuse della Financial Industry Regulatory Authority (Finra) – l’autorithy che controlla i mercati finanziari americani – sul fatto che la piattaforma di trading o-line avrebbe ingannato milioni di clienti, ha avuto dei cali legati a un'interruzione del servizio nel marzo 2020 e ha permesso a migliaia di clienti di commerciare opzioni che potrebbero non essere appropriate per loro.

Il caso rappresenta la più grande sanzione finanziaria mai ordinata dalla Finra, una decisione che riflette la "portata e la gravità delle violazioni", ha detto l’autorità in una dichiarazione, aggiungendo che con la sua indagine ha scoperto che Robinhood ha "negligentemente" fornito informazioni false ai suoi clienti in alcuni periodi risalenti al 2016.

La sanzione arriva in un momento critico per Robinhood, che prevede di tenere un'offerta pubblica iniziale entro quest'anno. La società di brokeraggio ha affrontato le critiche dei legislatori e dei regolatori per i suoi legami con la frenesia dei meme-stock che ha fatto tremare i mercati quest'anno e per il fatto che la sua popolare app aggancia gli investitori neofiti sul trading.

La sanzione Finra include una multa di 57 milioni di dollari e la richiesta che Robinhood paghi circa 12,6 milioni di dollari ai clienti danneggiati. Nel patteggiare il caso, Robinhood non ha né ammesso nè negato le accuse del regolatore.

"Robinhood ha investito molto per migliorare la stabilità della piattaforma, migliorare le nostre risorse educative, e costruire il nostro supporto clienti e i nostri team legali e di conformità", ha detto il rappresentante di Robinhood Jacqueline Ortiz Ramsay in una dichiarazione.

In un post sul blog di mercoledì, Robinhood ha detto che ha aggiunto il supporto telefonico dal vivo per alcune aree, e più che triplicato il suo personale di supporto clienti dal marzo 2020, con circa 2.700 persone che lavorano in quel settore ora. L'azienda ha anche detto che ha migliorato il modo in cui gestisce la sua tecnologia per ridurre il rischio di future interruzioni, e ha aggiunto più supervisione per il trading di opzioni.

Robinhood ha lottato a volte per tenere il passo con la domanda per la sua app gratuita da quando la pandemia ha iniziato a scuotere i mercati finanziari l'anno scorso.