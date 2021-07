Roma, 5 lug (Adnkronos) - La legge Zan "non la vuole FdI, non la vuole la Lega. La maggioranza che l'ha approvato alla Camera deve farsi carico di approvarla al Senato. Nel momento in cui Renzi si sfila, si copre con il voto segreto". Lo ha detto Enrico Letta a In onda.