Roma, 5 lug (Adnkronos) - "I giochini non sono per far approvare una norma migliorata o una legge emendata, sono per affossarla. Nella Lega hanno detto tutti che non la vogliono, devo fidarmi di chi la vuole affossare? Ognuno si assuma la sua responsabilità". Lo ha detto Enrico Letta a In Onda sul Ddl Zan.