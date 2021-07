Nuovo record per le Ipo, 350 miliardi in 6 mesi

La quantità di denaro raccolto dalle offerte pubbliche iniziali (Ipo) in Borsa ha raggiunto un nuovo massimo nella prima metà dell'anno.

Secondo Bloomberg, le Ipo hanno raccolto un record di 350 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, battendo il precedente record semestrale di 282 miliardi di dollari nella seconda metà del 2020. Le Ipo di quest'anno sono state anche di una razza molto diversa: pensate più a società di energia rinnovabile e rivenditori online che a titoli tecnologici e società di acquisizione a scopo speciale (SPAC).

Il boom è alimentato dal flusso di denaro che le banche centrali stanno pompando nell'economia globale, così come dall'aumento degli investitori individuali che sono sempre più desiderosi di acquistare le loro aziende preferite. E la festa probabilmente continuerà finché il mercato azionario continuerà a salire, tanto che ci si aspetta che i proventi totali di quest'anno superino il record annuale del 2007 di 420 miliardi di dollari.

Il boom delle IPO sta andando bene per le banche d'investimento, che generano commissioni di dealmaking e di consulenza da ogni Ipo a cui lavorano. Buone notizie anche per i loro investitori: le banche possono usare quel guadagno per premiare gli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni. E questo include finalmente le banche statunitensi, che sono state limitate a fare proprio questo durante la pandemia. Hanno superato lo stress test della Federal Reserve degli Stati Uniti la scorsa settimana, dimostrando che possono facilmente resistere a una grave recessione e dare agli azionisti fedeli la spinta che meritano.

Le SPAC hanno rappresentato quasi la metà dei proventi delle IPO raccolte nel primo trimestre, ma la loro quota si è ridotta a solo il 13% in questo trimestre. L'appetito degli investitori sta probabilmente svanendo a causa del crescente controllo normativo sullo spazio, per non parlare delle loro scarse prestazioni: un popolare indice che traccia le quotazioni SPAC è sceso di quasi un quarto dal suo massimo di febbraio.