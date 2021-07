Gran Bretagna, sì metodista ai matrimoni gay

La Chiesa Metodista è diventata la più grande organizzazione religiosa in Gran Bretagna a permettere i matrimoni omosessuali. Un voto per cambiare la definizione di matrimonio alla Conferenza Metodista della settimana scorsa è passato in modo schiacciante con 254 a favore e 46 contro. Le clausole di libertà di coscienza significano però che i ministri non saranno costretti a condurre tali matrimoni se si oppongono alla mossa.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è permesso nella Chiesa d'Inghilterra o nella Chiesa Cattolica Romana. Tuttavia è accolto nella Chiesa Episcopale Scozzese, nella Chiesa Riformata Unita e nei Quaccheri in Gran Bretagna. La Chiesa Metodista è la quarta più grande denominazione cristiana della Gran Bretagna con circa 164.000 membri in più di 4.000 chiese. La Chiesa d'Inghilterra si attiene alle linee guida sul sesso Lgbt. I metodisti in Irlanda non cambieranno la posizione sul matrimonio omosessuale e i funzionari della Chiesa sperano che i primi matrimoni omosessuali nelle cappelle metodiste avranno luogo in autunno.

Il reverendo Sam McBratney, presidente del gruppo della campagna “Dignity and Worth”, ha detto che è un "passo importante sulla strada della giustizia" dopo molti anni di "conversazioni dolorose". "Alcuni di noi hanno pregato per decenni perché questo giorno arrivasse, e difficilmente possono credere che sia ora qui", ha detto. "Siamo così grati ai nostri colleghi metodisti per aver fatto questo passo

"Rassicuriamo coloro che non sostengono questa mossa che vogliamo continuare a lavorare e a venerare con voi nella Chiesa che tutti amiamo".

Tuttavia in un dibattito molto emotivo, Carolyn Lawrence, un ex vicepresidente della Conferenza metodista, ha avvertito che c'era una "minoranza significativa" di metodisti che stavano "progettando di lasciare o dimettersi dalla loro appartenenza" come risultato del voto.

Le proposte sono state inizialmente approvate dalla Conferenza metodista nel 2019 prima di essere inviate ai sinodi locali per la consultazione.

Tutti i 30 sinodi locali, tranne uno, hanno da allora votato a favore del cambiamento. Il voto confermativo di mercoledì avrebbe dovuto aver luogo alla conferenza del 2020, ma è stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19.

I cambiamenti significano che la Chiesa Metodista ha ora due definizioni parallele di matrimonio - una posizione dice che "il matrimonio può essere solo tra un uomo e una donna" e l'altra che "il matrimonio può essere tra qualsiasi due persone".

I funzionari della Chiesa sperano che la doppia definizione persuada le chiese conservatrici a non andarsene e protegga i ministri da richieste di discriminazione se si rifiutano di sposare coppie gay. Il Rev. Sonia Hicks, presidente della Conferenza metodista, ha detto: "Il dibattito di oggi e la nostra più ampia conversazione è stata condotta con grazia e rispetto reciproco.

"Mentre andiamo avanti insieme dopo questo giorno storico per la nostra Chiesa, dobbiamo ricordarci di continuare a tenerci l'un l'altro in preghiera, e di sostenerci a vicenda rispettando le nostre differenze".