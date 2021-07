Così le biomasse contribuiscono (anche) alla salvaguardia dell'ambiente

Rappresenta i principali produttori di energia elettrica da biomasse solide di legno, con 23 impianti dislocati in tutto il territorio comprese le isole, per un totale di 420 Mw prodotti grazie a 3,5 milioni di tonnellate di biomasse solide, la quasi totalità delle quali di origine italiana. Stiamo parlando di Ebs, l’Associazione Energia da Biomasse Solide. «La nostra produzione – ci spiega Antonio Di Cosimo, presidente dell’associazione – è intorno al 60% del totale delle biomasse solide. Garantiamo quindi la possibilità di raggiungere obiettivi energetici significativi. Tra le rinnovabili rappresentiamo la risorsa più stabile, perché non siamo soggetti a oscillazioni come nel caso del fotovoltaico o dell’eolico. Con la nostra tipologia di produzione possiamo programmare su base annuale, senza essere esposti a variazioni climatiche di sorta. Inoltre, il nostro settore attinge dalla gestione dei boschi e qui si apre un altro capitolo: perché Ebs è impegnata attivamente nella gestione e la manutenzione del patrimonio boschivo. Parliamo del legno meno nobile, la cosiddetta ricaduta da taglio che non avrebbe altro sviluppo se non nelle nostre centrali».

Le biomasse solide sono intese come la parte biodegradabile ricavata dalla manutenzione dei boschi e delle attività agricole e agroindustriali. Il settore attinge, per la produzione di energia elettrica, principalmente da: gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivanti dall'espianto, sottoprodotti lignocellulosici come la paglia, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali, biomassa vergine ottenuta dalla lavorazione del legno (esclusa dal regime dei rifiuti) e anche, in minor parte, da colture dedicate agricole e forestali.

Le biomasse provvedono alla soluzione di una problematica: il nostro patrimonio forestale aumenta dell’8-9% all’anno, in controtendenza con quello che succede negli altri ambienti europei. Da più parti si solleva la problematica della diminuzione delle foreste, ma è in realtà un problema che qui in Italia non ci tocca, la manutenzione e il controllo boschivo mantengono il nostro patrimonio intatto. Ci sono regole ferree, manutenzione e dei metodi di taglio delle piante. Questo per dire che il comparto delle biomasse non si approvvigiona dal legno nobile, ma dagli scarti ed è in qualche modo al servizio della manutenzione del patrimonio boschivo.

«Per noi - conclude Di Cosimo - è un impatto neutro: le piante che vengono tagliate non fanno altro che recuperare una parte di Co2, la quantità è neutra, sia quella emessa sia quella che andiamo a togliere a beneficio dell’atmosfera. Abbiamo recentemente inviato una lettera aperta al premier, abbiamo ribadito che vogliamo fare la nostra parte nella partita della transizione ecologica e vogliamo cercare di dare un contributo. La produzione di energia elettrica da biomasse solide ha bisogno di regole certe per quanto riguarda la parte dei contributi, senza i quali non potrebbe andare avanti. I nostri impianti sono anni che operano al settore forestale e dell’industria del legno e godono di un periodo di assistenza. Al termine di questo periodo, però, gli impianti devono avere una certezza di continuità per quanto riguarda il contributo. Si tratta della filiera più lunga nell’ambito delle rinnovabili, per ogni impiegato per uno stabilimento ce ne sono sette nell’indotto».