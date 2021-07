Cinque modi per tenere a freno l’ansia finanziaria

Tutti noi ricordiamo quei momenti della nostra infanzia in cui ci esaltavamo per una piccola mancia da spendere nei nostri dolci o snack preferiti. Ricordiamo anche che, quando siamo diventati un po' più grandi, abbiamo imparato a risparmiare dalle nostre paghette per comprarci dei bei jeans o un oggetto che avevamo desiderato ardentemente; ai tempi, la gestione del denaro sembrava una questione abbastanza semplice. Alla fine, con nostro grande dispiacere, siamo tutti cresciuti e il concetto di finanza è diventato una nuvola grigia onnipresente che incombe sulle nostre vite, non più solo un pensiero secondario per quando ci viene voglia di dolci.

Secondo il Global Financial Literacy Excellence Center della George Washington University e la FINRA Investor Education Foundation, che ha fatto riferimento ai dati del 2018 National Financial Capability Study, si è scoperto che il 60% degli intervistati ha dichiarato di provare ansia quando pensa alla propria situazione finanziaria. Tra le donne che hanno partecipato allo studio, il 65% ha dichiarato di provare questa sensazione, contro il 54% degli uomini.

Anche se le complicazioni finanziarie possono verificarsi, ciò non vuol dire che ci sia bisogno di essere costantemente preoccupati per le proprie finanze. Ci sono numerosi modi per combattere questa sensazione.

Uno di questi è investire il proprio denaro e acquisire un'alfabetizzazione finanziaria attraverso piattaforme di investimento digitale regolamentate e affidabili come Bitpanda, la cui missione è quella di rendere gli investimenti, l'educazione finanziaria e il trading di risorse digitali accessibili e semplici. Ecco i cinque consigli per aiutarti nel tuo percorso finanziario:

1. Tieni traccia del flusso di denaro

Quando siamo un po’ nervosi o ansiosi per qualche problema, tendiamo spesso a evitarlo alla radice, scansandolo. Se parliamo di investimenti, non facciamo certo il nostro interesse se non abbiamo l’abitudine di consultare il nostro conto per studiare la situazione. A volte abbiamo paura di ciò che potremmo trovarci; altre volte, semplicemente, non vogliamo essere “costretti” a prendere decisioni che potrebbero rivelarsi sbagliate. In ogni caso, essere trasparenti con se stessi e con il proprio portafoglio è la chiave per capire realmente cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo e come possiamo evitare sorprese inutili.

Non possiamo tuttavia essere nervosi per questioni ignote se sappiamo già cosa ci aspetta. Un modo per raggiungere questo obiettivo è tenere un diario delle spese, in modo da tenere sempre sotto controllo la situazione dei propri soldi. A tale scopo, ci sono molte app in grado di fornire un'ottima visione d'insieme.

2. Capire le proprie tendenze

Ognuno ama spendere i propri soldi in modo diverso. Alcune persone, ad esempio, sono dei buongustai assidui, pronti a spendere qualsiasi cifra pur di non farsi mancare l'ultimo trend alimentare. Altri vanno matti per lo shopping e altri ancora non hanno idea di dove vada finire il proprio denaro. L'unica cosa certa è che ognuno ha alcuni punti deboli, ed è lì che probabilmente andrà a finire il nostro denaro. Per questo è importante scoprire esattamente quali siano.

Spesso l’ansia deriva dal fatto che una quantità significativa di denaro tende a dileguarsi dal tuo conto lasciandoti con un grande punto interrogativo a fine del mese. Conoscere le tue tendenze e ciò per cui ti piace spendere i tuoi risparmi ti aiuterà a valutare quanto questi acquisti siano necessari o a inserirli nel tuo budget. In questo modo, non ci saranno sorprese e potrai controllare comodamente le tue finanze ogni volta che avrai bisogno di farlo.

3. Sapere dove chiedere aiuto

È considerato un lusso avere una barca di salvataggio in caso di emergenza finanziaria. Non tutti però hanno avuto la fortuna di nascere in una famiglia con un conto in banca da cui attingere in caso di recessione. Tuttavia, è importante sapere che le ancore di salvezza non devono per forza essere degli zii miliardari o delle prozie che hanno vinto alla lotteria; possono essere dei nostri amici o anche le istituzioni. È vitale sapere dove andare a parare nel caso in cui le cose si mettano male e dove cercare aiuto. Forse il tuo amico d'infanzia può aiutarti con qualche spesa e forse il governo ha dei programmi per aiutare le persone nella tua situazione. Esserne al corrente può fare la differenza nei momenti difficili, permettendoti di tenere a bada l'ansia.

4. Costruire una rete di salvataggio

Dopo aver elaborato un buon piano di fuga, è necessario disporre di una rete di sicurezza, anche se non dovessi mai utilizzarla. Come si suol dire: "Una volta che avrai definito un piano B, non è detto che ti servirà mai veramente." Sta a te costruire una rete di sicurezza solida per superare la tempesta. Ciò che consideri importante dipende dal tuo stile di vita e dalle tue necessità, ma è in genere vantaggioso risparmiare abbastanza per tirare avanti fino a quando le cose non miglioreranno. Sapere di disporre di un materasso per attutire la caduta consentirà di ridurre significativamente alcune preoccupazioni. L'influencer finanziario @poisedfinancelisfetyle è totalmente d'accordo e in un suo post ha condiviso intuizioni sulla "rete di sicurezza", citando un kit di pronto soccorso per le proprie finanze. Per lei, la chiave è garantire la rete di sicurezza e sapere dove andare a bussare in caso di necessità per ottenere un aiuto economico di emergenza.

5. Inizia a investire

E se tu potessi avere i soldi che hai risparmiato, ma i soldi continuassero a crescere nel tempo più che in un normale conto di risparmio? È qui che entrano in gioco gli investimenti e le risorse digitali. È uno dei modi con cui le persone combattono l'inflazione e si costruiscono la rete di sicurezza di cui abbiamo parlato. Adesso esiste un ampio numero di opzioni per i neofiti, come il Bitpanda Crypto Index, con cui l'applicazione investe automaticamente in un portafoglio diversificato delle migliori 5, 10 o 25 criptovalute. Inoltre, è possibile combinare il Bitpanda Crypto Index con un piano di risparmio, eliminando l'ostacolo di dover spendere del tempo nel mercato e investendo automaticamente su un periodo di tempo più lungo, in risorse diverse. Questo significa che i neofiti possono investire nelle migliori criptovalute senza incorrere in rischi elevati e senza spendere un sacco di tempo per controllare i prezzi giornalieri né passare ore sull'app. Se ti entusiasma l'idea di imparare a investire prima di buttarti, la Bitpanda Academy è il posto giusto dove trovare lezioni approfondite sugli elementi base, in modo da potersi lanciare in ogni investimento con cognizione di causa.