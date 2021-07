Castelli: "La logistica è un cluster fondamentale per l'Italia"

«Trasporti, logistica, sostenibilità sono tre parole chiave nell’Italia di domani, quella che stiamo ridisegnando anche grazie alle risorse del Next Generation EU ed al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quello della logistica è un “cluster” fondamentale per l’economia italiana, la spina dorsale per il nostro Paese a livello mondiale, considerato il forte impatto che ha anche sulle esportazioni». Così la viceministro all'economia Laura Castelli in un post su Facebook in cui ha ripercorso i punti salienti del suo intervento all'assemblea di Sorrento dell'Alis. Durante l'incontro dell'Associazione della Logistica Intermodale e Sostenibile, infatti, sono emersi parecchi spunti in quello che è ormai a tutti gli effetti il più importante interlocutore con le istituzioni in materia di infrastrutture

«Il lavoro che stanno facendo - ha aggiunto la Castelli - rappresenta un grande esempio per il Paese, per costruire una strategia che sappia identificare quelle “costellazioni” economiche in cui siamo top player nel mondo. Mi auguro che a valle di questa manifestazione, com’è già accaduto in passato, ci siano anche input normativi immediatamente utilizzabili dalla politica. Per ripartire velocemente, come Sistema Paese, dobbiamo fare, sempre di più, gioco di squadra».