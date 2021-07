Milano: nella notte 17enne aggredito nei pressi di via Pagano/Rpt

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La notte scorsa dopo la mezzanotte un 17enne è stato aggredito con una bottiglia di vetro rotta (e non da catene, ipotesi riportata da Areu, ndr) nei pressi di via Pagano, zona Arco della Pace, da un gruppo di coetanei, nordafricani, alcuni dei quali visibilmente ubriachi. Il 17enne, con l'amico che era con lui, è scappato in piazzale Cadorna dove ha chiamato la polizia e dove poi è intervenuta anche l'ambulanza portando il ragazzo al Fatebenefratelli in codice giallo, con ferite al volto, al sopracciglio e all'orecchio. Secondo quanto hanno riferito agli agenti, potrebbe essersi tratto di una tentata rapina.