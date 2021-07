Migranti: Bernini, 'frenare partenze anche per sicurezza sanitaria'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Gli sbarchi continuano senza sosta sulle nostre coste, a Lampedusa l’hot spot è costantemente occupato ben oltre la capienza, mentre la Ocean Viking ha raccolto 132 migranti nella zona Sar maltese e farà sicuramente rotta verso l’Italia. L’emergenza insomma continua, aggravata dal fatto che si registrano i primi casi di variante indiana tra gli stranieri arrivati". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Occorre una stretta sorveglianza anche dal punto di vista sanitario, dunque, e occorre soprattutto -aggiunge- intervenire per frenare le partenze. Il governo britannico ha appena deciso di inasprire le pene per i trafficanti di uomini, mentre l’Ue resta immobile e in Italia la magistratura sta per processare il ministro che ha difeso i confini europei. Qualcosa evidentemente non torna”.