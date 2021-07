Giustizia: Ottaviani (Lega), 'nel Lazio oltre diecimila firme per referendum'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La Lega nel Lazio si è mobilitata con decine di banchetti e gazebo in questo weekend per promuovere sul territorio i referendum sulla giustizia. La risposta è stata entusiastica. Tra i cittadini del Lazio abbiamo registrato una grande adesione ai quesiti referendari sulla giustizia. Stimiamo oltre 10.000 firme ottenute in due giorni a livello regionale, un risultato che ci rende molto ottimisti sia sul raggiungimento del numero di firme sia sul risultato dei referendum quando si terranno". Lo dichiara Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone e responsabile regionale della Lega per la raccolta firme dei referendum sulla giustizia.