Giustizia: Lega, oltre 3mila firme su territorio Monza e Brianza

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - E’ partita da Seregno, con il gazebo di giovedì sera 1 luglio, la campagna di sottoscrizione per i referendum sulla Giustizia della Lega. Quello di Seregno è stato il primo in tutta Italia. “In questo weekend – afferma il referente provinciale del Carroccio, Andrea Villa – sono stati organizzati 67 gazebo sul territorio di Monza e Brianza con oltre 3mila firme raccolte".

Secondo Villa, "è un segnale importante: significa che anche in Brianza ci sono la voglia e l'esigenza di riformare il sistema giudiziario italiano che ha dimostrato in troppe occasioni di essere politicizzato e inefficiente. Ringrazio - continua - i cittadini che in queste ore stanno sostenendo insieme a noi questa battaglia, le altre forza politiche con cui condividiamo un obiettivo comune di buonsenso e, soprattutto, i nostri infaticabili militanti che con impegno e passione stanno rendendo possibile questo esercizio di democrazia".