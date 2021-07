Basket: Petrucci, 'una partita straordinaria contro la Serbia, resterà nella storia'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un'impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff. Ringrazio tutto il mondo del basket che ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci commentando la vittoria dell'Italia a Belgrado contro la Serbia per 102 a 95. Con questa vittoria l’Italia del basket torna ai Giochi Olimpici dopo 17 anni