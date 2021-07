Ue: Malpezzi, 'Lega non alzi polveroni e dica se sta con Draghi o con Orban'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Non è alzando polveroni e parlando d’altro che gli esponenti della Lega possono liquidare il tema posto dal Pd e da molti commentatori anche sui quotidiani di oggi. Non è possibile stare nel governo europeista di Draghi e sottoscrivere il documento dei partiti sovranisti. Salvini deve fare chiarezza: tra quei partiti e quei leader c’è chi non voleva sottoscrivere il Next Generation Eu. Invece che invettive contro il Pd gli esponenti della Lega e Salvini rispondano: il Pd sta con Draghi e contro Orbán, loro”? Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, replicando a quelli della Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.