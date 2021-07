Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L’agenda di Draghi è coerente con il volere della Lega: no alla patrimoniale, stop al cashback, no al Mes, via Arcuri e stop ai Dpcm e alle chiusure. Forse qualcuno dal Nazareno, come Letta e Serracchiani, è nostalgico di Conte e finge di dimenticare che molte delle cose che stiamo cambiando le ha volute proprio il Pd”. Così il deputato e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana.