Torino: Ruffino (Ci), 'vergognosi manifesti contro Meloni e Marrone'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “I manifesti comparsi su alcuni muri del quartiere Barriera di Torino che raffigurano la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e l’assessore regionale piemontese Maurizio Marrone appesi a testa in giù con la scritta 'Marrone e Meloni, in piazzale Loreto c'e' ancora posto', oltre ad essere vergognosi sono l’emblema dell’incapacità e della pochezza politica nell’avviare un confronto democratico di cui la città di Torino avrebbe bisogno. Piena solidarietà, stima e vicinanza a Giorgia e Maurizio per il loro costante impegno". Lo afferma la deputata di Coraggio Italia Daniela Ruffino.