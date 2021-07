Torino: Bignami, 'contro Meloni clima odio alimentato da sinistra'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Nell’esprimere piena solidarietà a Giorgia Meloni per il gesto di odio compiuto a Torino ai suoi danni siamo costretti a evidenziare ancora una volta il crescente clima di odio alimentato da quella sinistra che si professa tollerante a parole, ma che nei fatti dimostra tutta la sua violenza. Non possiamo ignorare poi come il gesto di oggi colpisca anche l’assessore regionale Maurizio Marrone, coinvolgendo cosi anche esponenti della classe dirigente di Fdi in una campagna d’aggressione che confidiamo trovi la condanna un anime e incondizionata di tutte le forze politiche". Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia.