M5S: Sibilia, 'spero comitato dei sette trovi soluzione insieme a intero Movimento'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Molto positiva la svolta di queste ore e l'adesione di Beppe Grillo alla richiesta di mediazione parlamentare in merito agli atti e alle regole del Movimento 5 Stelle. Il comitato dei 7 è composto da persone equilibrate e stimate da tutti, confido che arrivino nei prossimi giorni notizie positive per trovare una quadra insieme a tutto il Movimento. Restando uniti il risultato è assicurato e non può che essere positivo”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, deputato M5S.