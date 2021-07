Giustizia: Barani (Nuovo Psi), 'impegno massimo per raccolta firme referendum'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Oggi in tutta la Puglia i socialisti liberali del Nuovo Psi daranno il loro contributo per una giustizia giusta. Il nostro coordinatore regionale Vincenzo Servidio con la delegazione dei socialisti liberali sarà a Bari al gazebo organizzato per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia". Lo annuncia Lucio Barani, segretario del Nuovo Psi.

"Dobbiamo tornare alle grandi battaglie -aggiunge- e a un manifesto vero per la democrazia. È un momento delicato per l’intera comunità mondiale, ancor di più è una fase di svolta per il nostro Paese. Abbiamo l’opportunità di cambiare e migliorare tante cose e avere una giustizia vera, quella che merita un Paese libero e democratico. I socialisti liberali si impegneranno al massimo nella raccolta firme”.