Londra, 3 lug. (Adnkronos) - "Una performance eccezionale dell'Inghilterra" che questa sera a Roma ha battuto l'Ucraina qualificandosi per la semifinale degli Europei di calcio. "Siamo tutti dietro di te per le semifinali. Portala a casa". Ad affermarlo in un tweet è il premier britannico, Boris Johnson.