Covid: Boccia, 'Parlamento discuta su vaccinazione obbligatoria'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Il tema della vaccinazione obbligatoria è molto delicato, spero che si apra almeno la discussione in Parlamento. Ci sono ancora molti over 60, che rappresentano la fascia più a rischio, che non sono ancora vaccinati e la discussione sul raggiungere tutti va affrontata prima del prossimo autunno, anche guardando a ciò che accade negli altri Paesi a causa della variante Delta e delle altre varianti. Vaccinarsi tutti per proteggere tutti. La ripartenza dipenderà dalla vaccinazione di massa”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, a margine del convegno organizzato a Sorrento da Alis, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.