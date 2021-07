Vino: Meloni, 'giù le mani dal prosecco, Governo si batta per Made in Italy'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Allucinante il tentativo della Croazia di chiedere alla Commissione europea il riconoscimento della menzione tradizionale 'Prosek'. Fratelli d'Italia lo segnala da giorni e chiede al Governo italiano di battersi a Bruxelles per sventare questo ennesimo attacco al Made in Italy: il Prosecco è italiano, così come italiane sono le colline di Conegliano e Valdobbiadene dove si realizza questa produzione d'eccellenza e che sono state iscritte nel patrimonio mondiale dell'Unesco. Giù le mani dal Prosecco”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.