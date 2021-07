Ue: Picierno (Pd), 'Salvini e Meloni con Orban e Le Pen, da sempre ostili a Italia'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Salvini e Meoni ripetono ossessivamente che la priorità è tutelare l’Italia. Quando dalle parole si passa ai fatti, agiscono in modo diametralmente opposto e danneggiano il nostro Paese. Oggi hanno firmato una ‘carta dei valori’ assieme a personaggi come Orban e Le Pen, che da sempre assumono posizioni di netta contrapposizione all’Italia e ai bisogni dei nostri cittadini". Cosi l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Salvini e Meloni fanno campagna elettorale permanente sulla necessità di distribuire i migranti nei vari Paesi dell’Unione Europea. Orban e Le Pen costruiscono la loro propaganda chiedendo con forza che restino tutti in Italia. Stessa dinamica avviene per il commercio e in particolare per il ‘Made in Italy’, altro cavallo di battaglia di Meloni e Salvini. Peccato che se fossero attuate le proposte di Orban e Le Pen il Made in Italy sarebbe già affossato”.