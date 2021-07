Ue: De Luca (Pd), 'mai alleati di Orban, da Lega contorsionismi'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "I contorsionismi di Salvini e della Lega sono arrivati a livelli olimpici, forse più adatti al circo che al Parlamento. Capiamo l’imbarazzo e la difficoltà nel gestire il calo di consensi a favore di Fratelli d’Italia, ma questo non può in alcun modo giustificare la mistificazione della realtà operata oggi da Lorenzo Fontana con le sue curiose dichiarazioni. Noi non siamo mai stati alleati di Orban, a differenza loro. Noi non abbiamo mai votato contro gli interessi dell’Italia a Bruxelles, a differenza loro". Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

"Si fermino un attimo -aggiunge- e provino a riflettere sulle loro scelte politiche. Dopo di che decidano, o con Draghi e l'Italia o con Orban, o con l’Europa o con i nazionalismi. Tertium non datur”.