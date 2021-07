Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “In Italia la Lega di Salvini fa finta di essere cambiata per sostenere il governo europeista di Mario Draghi, in Europa mostra il suo volto alleandosi con i principali partiti antieuropeisti e della destra xenofoba. Basta con le furbizie: o di qua o di là”. Così il senatore Alessandro Alfieri capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama.