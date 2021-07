Roma: Boccia, 'titoli di coda per 5 anni fallimentari'

Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Ogni volta che c'è stata la possibilità in aula a chiudere questa esperienza fallimentare il Pd ci ha provato, ma i numeri non ci sono mai stati, non basta solo il Pd". Lo ha detto Francesco Boccia, a Rainews24, parlando dei numeri della sindaca Raggi in aula in Campidoglio dopo gli ultimi addii alla maggioranza.

"Siamo ai titoli di coda, l'amministrazione è scaduta, tra qualche settimana si scioglie il Consiglio comunale -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. Non conosco il calendario dei lavori del Campidoglio, sono sicuro che i nostri proveranno ancora a mettere di fronte alla Raggi le responsabilità di questi 5 anni, ma è finita, siamo ai titoli di coda di 5 anni fallimentari".