Roma, 2 lug (Adnkronos) - Il Pd si troverà una lista Conte in competizione alle prossime elezioni? "Noi andremo avanti per la nostra strada convinti che il fronte alternativo alla destra sovranista o lo costruisce il Pd o non lo costruisce nessun partito o movimento, con chi ci sta, non temiamo competizione, il Pd sarà il primo partito del Paese e della coalizione". Lo ha detto Francesco Boccia e Rainews24.