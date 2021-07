Musica: 'We Are The People' ritorna al comando classifica airplay (4)

(Adnkronos) - 'We Could Be Dancing' di Bob Sinclar feat. Molly Hammar guida la Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. Secondo e terzo posto per 'Marea' di Madame (-1) e 'malibu' di Sangiovanni (+1).

Madame con 'Marea' si conferma al primo posto della Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti. Anche questa settimana al secondo posto 'We Could Be Dancing' di Bob Sinclar feat. Molly Hammar. Terzo posto per 'malibu' di Sangiovanni (+1).