Letteratura: Sylvia Plath, le sue lettere intime con il marito vanno all'asta**

Londra, 2 lug. - (Adnkronos) - Va all'asta un gruppo di lettere intime e oggetti personali della poetessa statunitense Sylvia Plath (1932-1963), morta suicida per una depressione legata alla tormentata storia d'amore con il marito, il poeta inglese Ted Hughes (1930-1998). Tra i cimeli messi in vendita in un'asta online da Sotheby's a Londra dal 9 al 21 luglio anche la fede nuziale della scrittrice, un album fotografico e i disegni di Hughes. Secondo Sotheby's, l'asta proporrà "le lettere più significative di Plath mai offerte in un incanto pubblico, tutte scritte dopo il suo matrimonio nel 1956". I 55 lotti provengono direttamente dalla collezione della figlia di Sylvia, Frieda Hughes.

Gabriel Heaton, specialista di letteratura inglese e manoscritti storici di Sotheby's, ha spiegato che la vendita è "senza precedenti e gli articoli venduti dalla famiglia Plath mostrano lo sviluppo creativo di Sylvia, il suo amore per Hughes e il suo senso dell'umorismo". Sono offerte 32 lettere tra quelle scritte a Hughes dall'ottobre 1956 e altre inviate ai suoceri fino al 1961. "Questo carteggio - ha spiegato Heaton - ha inizio quando lei è profondamente innamorata di Ted. È meravigliosamente entusiasta della loro unione e del futuro. Ma rivela anche un senso forte della loro collaborazione letteraria e di come lavorano insieme e pensano insieme".

Le lettere comprendono anche l'incoraggiamento di Plath che spingeva l'allora presochè sconosciuto Hughes a partecipare al prestigioso concorso di poesia Harper. Un altro pezzo straordinario della collezione è un album fotografico di famiglia, con didascalia autografe di Plath che registra anche un viaggio di lei e Hughes attraverso l'America con immagini di battute di pesca nel lago di Yellowstone ed escursioni con gli amici, tra cui T.S. Eliot. L'album copre il periodo subito dopo la luna di miele fino al loro ultimo anno nel Devon ed è descritto da Heaton come una "raccolta fotografica intima e domestica".