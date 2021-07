Letteratura: Sylvia Plath, le sue lettere intime con il marito vanno all'asta** (2)

(Adnkronos) - Ci sono anche una serie di tarocchi, dati in dono a Plath da Hughes, una figurina egiziana donata da Hughes a Plath in luna di miele e disegni di Hughes di Plath mentre la coppia era in luna di miele a Benidorm. Altri lotti includono un mattarello in rilievo e le bacchette che Hughes aveva regalato a Plath.

Anche il lato comico della personalità di Plath è rivelato dai lotti in asta. Ci sono le sue lettere che mostrano il suo disprezzo per la vita accademica a Cambridge e per la vita domestica. Tra i disegni del poeta una scena che raffigura Sylvia come una cameriera che attacca un ospite a cena con un'ascia.